Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 36 тис. осіб

Пасажиро-транспортний потік залишається динамічним та значно збільшився
За минулу добу, 1 лютого 2019 року, контрольні пункти пропуску на Донбасі перетнули 36,7 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Прикордонники відзначили, що учора, у порівнянні з попередньою добою, пасажиро-транспортний потік залишається більш динамічним та значно збільшився. Загалом за минулу добу прослідувало 36,7 тисячі осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів:
Також зазначається, що сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 40/50; "Мар’їнка" – 60/60; "Новотроїцьке" – 35/20; "Гнутове" – 20/30.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що працівниця виправної колонії "ДНР" добровільно здалася поліцейським. Під час чергування на КПВВ "Новотроїцьке" до працівника Волноваського відділу поліції звернулася звернулася 32-річна жителька окупованої території, яка розповіла, що працювала у виправній колонії "ДНР".