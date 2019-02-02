ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 36 тис. осіб

Новини » Суспільство    02.02.2019 - 10:22
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 36 тис. осіб
Ілюстративне фото ( police.dn.ua)

Пасажиро-транспортний потік залишається динамічним та значно збільшився

За минулу добу, 1 лютого 2019 року, контрольні пункти пропуску на Донбасі перетнули 36,7 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Прикордонники відзначили, що учора, у порівнянні з попередньою добою, пасажиро-транспортний потік залишається більш динамічним та значно збільшився. Загалом за минулу добу прослідувало 36,7 тисячі осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів:

  • "Майорське" – 7840 осіб та 945 транспортних засобів;
  • "Мар’їнка" – 7750 осіб та 1355 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" – 6865 осіб та 1275 транспортних засобів;
  • "Гнутове" –  3440 осіб та 755 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" – 10815 осіб.

Також зазначається, що сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість  транспортних засобів: "Майорське" – 40/50; "Мар’їнка" – 60/60; "Новотроїцьке" – 35/20; "Гнутове" – 20/30.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що працівниця виправної колонії "ДНР" добровільно здалася поліцейським. Під час чергування на КПВВ "Новотроїцьке" до працівника Волноваського відділу поліції звернулася звернулася 32-річна жителька окупованої території, яка розповіла, що працювала у виправній колонії "ДНР".

За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий На Донбасі викрили контрафакт алкоголю на 1 млн доларів
Новини України ДонбасКПВВ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся