RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Тиждень буде не простий". У Мінцифрі попередили про проблеми з "Дією"

Автор: Наталья Скороход

На цьому тижні в українців можуть виникнути проблеми з додатком "Дія". Про це попередив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Михайла Федорова в Telegram.

За його словами, цього тижня тестуватимуть наймасштабнішу послугу - отримання 1000 гривень за вакцинацію для 8 мільйонів українців.

"Ми тестуємо наймасштабнішу онлайн-послугу за всю історію України - можливість отримати 1000 грн в рамках проекту єПідтримка", - пише Федоров.

Старт проекту намічений на 19 грудня, а значить, на тести залишився останній тиждень.

"Ми вже відсьогодні поступово входимо в бета-режим, щоб все налагодити. Буває нестабільність роботи, прошу заздалегідь вибачення. І цей тиждень буде не простий", - пояснює Федоров.

За його словами, зараз "Дія" працює стабільно: сертифікати генеруються, послуги надаються.

Він також нагадав, що в аеропортах і центрах масової вакцинації працюють спеціальні команди підтримки програми "Дія".

Нагадаємо, що у додатку "Дія" стався збій. Користувачі не могли отримати деякі послуги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія