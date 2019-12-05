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Недашковський за удосконалення механізму спецобов'язків для "Енергоатому"

Новини » Енергетика     05.12.2019 - 15:38
Недашковський за удосконалення механізму спецобов'язків для "Енергоатому"
Фото: Юрій Недашковський (з відкритих джерел)

Недашковський розповів, яким чином механізм повинен бути вдосконалений

Механізм покладених на НАЕК "Енергоатом" спецобов'язків на електроенергетичному ринку України потребує вдосконалення. Про це заявив в ході минулої в Києві конференції "Ринок електроенергетики в Україні і атомна енергетика" президент асоціації "Український ядерний форум", екс-глава компанії Юрій Недашковський.

"Механізм повинен бути вдосконалений таким чином, щоб, з одного боку, не шокувати економіку і населення України, з іншого - дати можливість "Енергоатому" працювати за економічно обґрунтованими цінами, реалізовувати свої інвестиційні програми і планувати своє майбутнє", - сказав він.

Недашковський нагадав, що на сьогодні фактична ціна для компанії за відпуск електроенергії впала нижче собівартості її виробництва, оскільки в діючому механізмі ПСО для "Енергоатому" забули врахувати податки і плату за диспетчеризацію.

За його словами, компанія подала на розгляд Кабінету міністрів свої пропозиції для виправлення ситуації і чекає прийняття необхідних рішень.

У свою чергу завідувач відділу енергетичної та техногенної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Олександр Суходоля зазначив, що держава має заохочувати підконтрольні йому компанії заробляти прибуток, а не перешкоджати їх розвитку.

"Компанія повинна більш чітко виявляти свою позицію, що вона є суб'єктом господарювання, завданням якого є отримання прибутку, а не бути окремою гілкою влади для надання популістично підтримуваних функцій і послуг", - сказав він.

На його думку, держава повинна чітко сформулювати свою позицію щодо розвитку атомної енергетики.

Суходоля нагадав, що атомна генерація, яка виробляє понад 50% від загального обсягу виробництва електроенергії в країні, відіграє значну роль в її енергобезпеці. У той же час прийняте на законодавчому рівні рішення про запровадження відкритого і конкурентного ринку спотворено покладанням спецобов'язків на підконтрольні державі атомну і гідрогенерації.

В Україні з 1 липня 2019 року запущено новий оптовий ринок е/е, що передбачає перехід від роботи з моделі єдиного покупця до конкурентного механізму.

Він передбачає двосторонні договори між виробниками і великими споживачами, постачальниками, балансуючий ринок, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок і ринок допоміжних послуг.

Кабінет міністрів поклав механізм спецобов'язків з постачання е/е для потреб населення та компенсації втрати в мережах з 1 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року на державні енергогенеруючі компанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго".

На сьогодні частка продажу виробленої "Енергоатом" е/е за прямими договорами держпідприємству "Гарантований покупець" за ПСО становить 90%, "Укргідроенерго" – 35%.

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