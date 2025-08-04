Недальновидный шаг: в НБУ исключили резкое укрепление гривны к доллару

НБУ прогнозирует медленное снижение инфляции в Украине. Резких шагов со стороны центробанка ожидать не стоит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике (КМП) НБУ 23 июля во время которого было поддержано решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.
Участники дискуссии отметили: монетарные условия пока достаточны для того, чтобы инфляция достигла целевого уровня в 5% в пределах прогнозного горизонта, то есть до конца 2027 года.
Члены КМП поддержали обновленный макроэкономический прогноз, который предусматривает медленное снижение инфляции. Отмечается сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке и контролируемых инфляционных ожиданиях.
Один из участников дискуссии отметил, что ускорить снижение инфляции можно было бы за счет укрепления гривны через интервенции НБУ. Но такой шаг является рискованным: он может быстро исчерпать резервы и привести к обратной девальвации, которая снова подтолкнет цены вверх.
В НБУ отмечают, что валютная политика должна оставаться предсказуемой. Интервенции должны сглаживать чрезмерные колебания, но не заменять рыночное ценообразование в условиях управляемой гибкости курса.
Среди проинфляционных факторов, реализовавшихся в последнее время, участники КМП назвали неблагоприятную погоду. Заморозки весной и засуха летом сократили урожаи, что повлияет на продовольственную инфляцию.
Также отмечается, что ослабление гривны к евро еще не сильно повлияло на цены, но этот эффект будет ощутимым в ближайшие несколько кварталов. В то же время потери от войны, в частности в энергетическом секторе, и рост расходов бизнеса из-за ухудшения ситуации с безопасностью только усиливают ценовое давление.
НБУ прекратил девальвацию гривны в конце июля прошлого года из-за всплеска инфляции. За это время курс доллара практически не изменился. Он вырос с 41,49 грн/доллар на 23 июля 2024 года до 41,76 на 4 августа 2025 года. Это колебания, которые ранее происходили чуть ли не ежедневно.
НБУ пересмотрел прогноз общей инфляции на 2025 год - теперь она ожидается на уровне 9,7% (ранее прогнозировали более низкий показатель). В 2026 году снижение продолжится - до 6.6%, а к целевому уровню в 5% инфляция вернется только в 2027 году.