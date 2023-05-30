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Недалеко от поместий Путина и Шойгу. РосСМИ узнали детали атаки дронов на Москву и область

Фото: росСМИ узнали детали атаки дронов на Москву и область (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В эпицентре атаки дронов на Москву и область оказались поместья путинской элиты. Беспилотники упали неподалеку от резиденции самого диктатора Владимира Путина, а также возле дома министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Можем объяснить".

Сообщается, что российские федеральные телеканалы практически ничего не сообщают о самой масштабной с начала войны РФ против Украины атаке беспилотников на Москву и область.

"Вероятно, это была психологическая атака, причем на места, населенные путинской элитой. В Москве - это престижные юго-западные микрорайоны. В Подмосковье - Рублевское шоссе и его окрестности, где живут приближенные Путина: олигархи и чиновники", - считают СМИ.

Отмечается, что один из беспилотников упал в поселке Ильинское - в 3 км от резиденции Путина в Ново-Огарево.

Дроны падали и в других местах. Например, в поселке Знаменское, где находится поместье у путинского друга Геннадия Тимченко. По соседству - резиденция премьера Михаила Мишустина и дом экс-зятя диктатора Кирилла Шамалова. Рядом живут отец губернатора Подмосковья, сенатор Юрий Воробьев и министр обороны Сергей Шойгу.

Рядом с деревней Жуковка в коттеджном поселке "Ильинское поле" стоят друг напротив друга особняки ближайших друзей Путина братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. А по соседству находится дом любовницы Шойгу Елены Шебуновой. В поселке "Ландшафт" - дом у первого замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко. В Барвихе дом у президента "Роснефти" Игоря Сечина. Бывшей дачей Микояна владеет глава "Росгвардии" Виктор Золотов.

Кроме того, в Архангельском - дом у главы Конституционного суда Валерия Зорькина, недавно принес Путину карту Европы якобы "без Украины", хотя она была там обозначена.

В Раздорах живет любовница главы ВТБ - телеведущая Наиля Аскер-Заде, замминистра обороны Руслан Цаликов, теща главы "Ростеха" Сергея Чемезова - Людмила Рукавишникова.

Сообщается, что беспилотник направлялся в поселок Власиха - там центральный командный пункт Ракетных войск стратегического назначения РФ.

Атака дронов на Москву и область

Утром 30 мая в Москве прозвучали взрывы. Сообщалось, что дроны врезались в дома в столице России и Подмосковье.

РосСМИ писали, что в атаке участвовали 32 дрона, из которых 19 якобы сбили, а три попали в жилые дома. При этом в Минобороны РФ отчитались всего о восьми беспилотниках.

Все, что известно об инциденте, читайте в материале РБК-Украина.

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