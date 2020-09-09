Невелике зростання: що відбувається з курсом долара 9 вересня

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 вересня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 2 копійки до 27,87 гривень за долар. Курс євро знизився на 4 копійки до 32,84 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,67 (27,64 - 8 вересня), продажу - 27,87 (27,85 - 8 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,37 (32,41 - 8 вересня), продажу - 32,84 (32,88 - 8 вересня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля складає 3,38 (3,38 - 8 вересня), продажу 3,77 (3,78 - 8 вересня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 9 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,83 гривень за долар, курс купівлі до 27,81 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 32,76 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 9 вересня довідковий курс на рівні 27,82 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 8 вересня (27,79 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,75 - 27,85 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, за прогнозом групи ICU, у вересні може збільшитися попит на валюту з боку імпортерів, які більш активно будуть поповнювати складські запаси з початком нового навчального року і сезону бізнес-активності. Курс буде коливатися в межах 27,5-28 грн/долар.

Як свідчать прогнози фінансових аналітиків, опитаних РБК-Україна, в даний момент приводів для раптової девальвації восени 2020 року немає. Гривня може різко впасти у разі політичної кризи або чергового локдауну через коронавірус.