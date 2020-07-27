Невелике зростання: що відбувається з курсом долара 27 липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 27,92 гривень за долар. Курс євро виріс на 26 копійок до 32,55 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,64 (27,62 - 24 липня), продажу - 27,92 (27,91 - 24 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 31,93 (31,73 - 24 липня), продажу - 32,55 (32,29 - 24 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,48 (3,51 - 24 липня), продажу 3,94 (3,94 - 24 липня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 27 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,84 гривень за долар, курс купівлі до 27,81 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 22 копійки до 32,58 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 27 липня довідковий курс на рівні 27,77 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 24 липня (27,73 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,75 - 27,90 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 20-24 липня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 347,80 млн доларів для підтримки курсу гривні.

Таким чином, НБУ відновив продаж валюти для підтримки курсу національної валюти після тижневої паузи.

Згідно з прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується продовження зростання курсу долара до гривні.

Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2-28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,4 грн.