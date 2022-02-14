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Невеликий дощ на Закарпатті та без опадів на решті території: погода на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

У вівторок, 15 лютого, в Україні опади не очікуються, за винятком Закарпатської області. При цьому збережуться температурні гойдалки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди у всіх областях

Протягом 15 лютого на більшій частині території України очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів в секунду. Невеликий дощ пройде вдень у Закарпатській області, а в Карпатах - мокрий сніг.

На північному заході та Прикарпатті вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі буде перебувати в межах від -2 до -12, вдень - від +5 до +10 градусів.

Температура повітря 15 лютого по регіонах:

  • на заході вдень від +5 до +9, вночі від -2 до -5;
  • на півночі вдень від +2 до +5, вночі від -5 до -8;
  • на сході вдень від +5 до +7, вночі від -7 до -12;
  • на півдні вдень від +6 до +10, вночі від -1 до -5;
  • у центрі вдень від +4 до +7, вночі від -3 до -6.

Фото: погода в Україні 15 лютого (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди в Києві

У Києві протягом 15 лютого мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі буде перебувати в межах від -4 до -6 градусів, вдень - від +4 до +6.

Фото: погода в Києві 15 лютого (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, 14 лютого у Закарпатській області зсув заблокував трасу у бік Львова.

Відзначити, У ДСНС попередили про підйом рівня води в річках через різке потепління.

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Погода в УкраїніГідрометцентр