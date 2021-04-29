Невеликі готелі зможуть отримати новий статус: Рада схвалила закон

Невеликі готелі зможуть називатися готелями.

За нинішнім законодавством готельні послуги можуть надавати тільки юридичні особи. Завдяки цьому закону невеликі готелі стануть повноправними учасниками готельного ринку.

Згідно з документом, готель - це засіб тимчасового розміщення, що складається з шести і більше номерів та в якому суб’єкт господарювання надає готельні послуги. Види готелів визначає Кабінет міністрів.

Категорія готелю встановлюється на п'ять років.

Забороняється надавати послуги з тимчасового розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії готелю.