В небе над Сумской областью зафиксировали уникальное метеорологическое явление (фото)

В Сумской области зафиксировали необычное оптическое явление - зимнюю радугу. Это редкий природный феномен, который поражает своей красотой даже в холодное время года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской областной центр по гидрометеорологии .

Зимняя радуга образуется, когда солнечный свет проходит через мелкие капли воды или кристаллы льда, находящиеся в воздухе. В отличие от гало - кольца вокруг солнца или луны, которое возникает из-за преломления света в ледяных кристаллах, зимняя радуга имеет классическую форму дуги и спектр цветов.

Синоптики зафиксировали это явление на метеостанции Конотоп, однако его наблюдали жители и других районов области, в частности, в Шосткинском районе.

Метеорологи отмечают, что подобные явления являются редкими в зимний период, что делает их еще более увлекательными.

"Это явление не только завораживает, но и напоминает нам о том, что красота природы не зависит от времени года. Стоит только поднять голову и взглянуть на небо - даже в самые суровые зимние дни оно может подарить нам что-то удивительное", - говорится в сообщении.