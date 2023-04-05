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В небе над российской Ленинградской областью заметили "неизвестный объект"

Фото: в небе над российской Ленинградской областью заметили "неизвестный объект" (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В России в Ленинградской области сегодня, 5 апреля, обнаружили неизвестный объект в воздухе. Через что был объявлен сигнал "Режим".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал SHOT.

По информации российского канала, так называемый "неизвестный объект" был обнаружен в небе над Сосновым бором в Ленинградской области.

"Был объявлен сигнал "Режим" - требование о прекращении нарушения порядка использования воздушного пространства РФ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в небе может быть "малоразмерный шар", который движется со скоростью 200 километров в час на высоте примерно 10 000 метров.

Напомним, что сегодня было неспокойно и в Белгородской области, там местные власти сообщили о якобы "минометном обстреле" села Новая Таволжанка.

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