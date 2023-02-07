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В небе Южной Кореи заметили воздушный шар, запущенный в КНДР

Фото: в Южной Корее заметили воздушный шар КНДР (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Военные Южной Кореи отследили северокорейский воздушный шар над своей территорией, но он находился в воздушном пространстве страны лишь несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Официальные лица минобороны Южной Кореи считают, что воздушное пространство нарушил метеозонд, а не аэростат, предназначенный для шпионской деятельности.

Предыдущий раз беспилотники КНДР вторгались в воздушное пространство Южной Кореи 26 декабря прошлого года. Тогда пять северокорейских беспилотников пересекли границу и один из них даже ненадолго вошел в запретную для полетов зону вокруг офиса президента Южной Кореи, что побудило южнокорейских военных поднять в воздух истребители и вертолеты.

Напомним, США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар, который считали шаром-шпионом.

Позже американские военные заявили, что ведут поиск остатков китайского разведывательного аэростата, сбитого в субботу ВВС США. Его хотят изучить на наличие шпионских технологий Китая.

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