В небе Южной Кореи заметили воздушный шар, запущенный в КНДР

Военные Южной Кореи отследили северокорейский воздушный шар над своей территорией, но он находился в воздушном пространстве страны лишь несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Официальные лица минобороны Южной Кореи считают, что воздушное пространство нарушил метеозонд, а не аэростат, предназначенный для шпионской деятельности. Предыдущий раз беспилотники КНДР вторгались в воздушное пространство Южной Кореи 26 декабря прошлого года. Тогда пять северокорейских беспилотников пересекли границу и один из них даже ненадолго вошел в запретную для полетов зону вокруг офиса президента Южной Кореи, что побудило южнокорейских военных поднять в воздух истребители и вертолеты.