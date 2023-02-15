В небе над Киевом обнаружили вражескую воздушную цель: может работать ПВО и авиация

"В небе над Киевом обнаружили вражескую воздушную цель. В связи с этим может работать ПВО и авиация", - сказано в сообщении.

Киевлян просят сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

Обновлено: в 15:54 в Киеве и области объявили об отбое воздушной тревоги.

Напомним, ранее в небе над Киевской областью обнаружили вражеские воздушные объекты.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему россияне запустили воздушный шар с отражателем.

Все, что известно на этот момент о вражеских целях, читайте в материале РБК-Украина.

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