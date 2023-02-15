RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В небе над Киевом обнаружили вражескую воздушную цель: может работать ПВО и авиация

Иллюстративное фото: в небе над Киевом обнаружили вражескую воздушную цель (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 15 февраля, в небе над Киевом обнаружили вражескую воздушная цель. В связи с этим объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"В небе над Киевом обнаружили вражескую воздушную цель. В связи с этим может работать ПВО и авиация", - сказано в сообщении.

Киевлян просят сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

Обновлено: в 15:54 в Киеве и области объявили об отбое воздушной тревоги.

Напомним, ранее в небе над Киевской областью обнаружили вражеские воздушные объекты.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему россияне запустили воздушный шар с отражателем.

Все, что известно на этот момент о вражеских целях, читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПВО