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Опасность ракетного удара с Черного моря остается высокой, - Гуменюк

Фото: пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Количество российских ракетоносителей в Черном море уменьшилось, однако опасность удара остается высокой. На это указывают ряд признаков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Гуменюк сообщила, что корабельная группировка врага в Черном море уменьшилась до 17 кораблей. Общий залп "Калибров" может достигать 22 ракет.

Она отметила, что вероятность атаки указывают атаки "Шахедами", которые враг использует для выявления наших систем ПВО.

В то же время, активизировалась вражеская авиация, а значит, не исключено, что Россия готовит более тяжелое оружие - те же "Калибры".

Напомним, 16 марта, украинские военные зафиксировали нетипичную для врага активность в Черном море. Россия вывела 20 своих кораблей, среди которых есть ракетоносители и много вспомогательного флота.

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