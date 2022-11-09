Опасный уровень: в Киеве ухудшился воздух

Так, концентрация частиц PM2. 5 в Киеве в ряде массивов по состоянию на поздний вечер 8 нояря превысила в 11,2 раза рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения значения качества воздуха.

В частности, на Оболони в районе парка "Наталка" фиксируется CAQI 100+. Также наиболее загрязненные районы столицы стали Шевченковский, Соломенский, Святошинский и Дарницкий районы.

Уровень загрязненности воздуха достиг опасного значения.

При таких показателях на локациях, отмеченных красной меткой с указанием 100+, рекомендуется закрыть окна и не выходить на улицу.

Среди последствий для здоровья могут быть дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма, а также у людей с сердечными заболеваниями, детей и пожилых людей.

Также в Киеве есть множество локаций, отмеченных оранжевой меткой, где выходить на улицу вредно для здоровья.

Пользователи сервиса "Киев цифровой" получают уведомления в случае, если индекс качества воздуха во всем городе составляет 75 и выше - то есть соответствует значению "высокий уровень загрязненности".