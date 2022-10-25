В некоторых районах Киева ухудшилось качество воздуха

В Киеве вечером, 25 октября, несколько ухудшилось качество воздуха. В частности, наивысший уровень загрязнения зафиксирован на Оболони и в центральной части столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев цифровой.

Так, согласно данным карты, загрязнение воздуха зафиксировано в районе парка Наталка, а также в районе Ботанического сада имени Гришко. При таких показателях рекомендуется закрыть окна и не выходить на улицу. Данные локации отмечены красной меткой с указанием 100+. Кроме того, есть множество локаций, отмеченных оранжевой меткой, где выходить на улицу вредно для здоровья.

Отметим, по данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского с 17 по 22 октября 2022 года в воздухе Киева отмечалось превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций определенных веществ, хотя содержание примесей существенно не изменилось.

В целом специалисты утверждают, что воздух приемлем для большинства людей. Однако чувствительные люди могут ощутить незначительные или умеренные симптомы.