В некоторых районах Киева ухудшилось качество воздуха
В Киеве вечером, 25 октября, несколько ухудшилось качество воздуха. В частности, наивысший уровень загрязнения зафиксирован на Оболони и в центральной части столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев цифровой.
Так, согласно данным карты, загрязнение воздуха зафиксировано в районе парка Наталка, а также в районе Ботанического сада имени Гришко. При таких показателях рекомендуется закрыть окна и не выходить на улицу. Данные локации отмечены красной меткой с указанием 100+. Кроме того, есть множество локаций, отмеченных оранжевой меткой, где выходить на улицу вредно для здоровья.
Отметим, по данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского с 17 по 22 октября 2022 года в воздухе Киева отмечалось превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций определенных веществ, хотя содержание примесей существенно не изменилось.
В целом специалисты утверждают, что воздух приемлем для большинства людей. Однако чувствительные люди могут ощутить незначительные или умеренные симптомы.
На 26 октября эксперты AccuWeather прогнозируют качество воздуха как приемлемое для большинства людей.
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