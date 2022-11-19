"Опасны для Зеленского". Медведев снова отличился бредом о переговорах с Украиной

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что попытки Украины якобы переложить вину за обстрел Польши в Россию не принял никто, даже поляки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Дмитрия Медведева.

"От киевского режима все очень устали. Особенно устали от Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и требует все новые и новые подачки деньгами и оружием. Ведет себя как истерический ребенок с проблемами в развитии", - считает Медведев.

По его словам, президенту Владимиру Зеленскому переговоры не нужны "по совершенно очевидным причинам", даже якобы очень опасны для него.

"Ведь если не признать реалии распада Украины - бессмысленно садиться за стол. А признаешь - убьют собственные националисты, которые находятся в связи с армейской верхушкой", - добавил Медведев.