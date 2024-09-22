Опасные сигналы. Зеленский резко раскритиковал "план Трампа-Вэнса"

В частности, он прокомментировал, то, как Трамп на дебатах уклонился от ответа, хочет ли победы Украины. Тогда он просто заявил, что хочет, чтобы война прекратилась.

"Он говорит, что хочет, чтобы война прекратилась. Ну, и мы тоже. Эти фраза и желание объединяют мир. Но вот страшный вопрос: кто возьмет на себя расходы по прекращению войны? Некоторые могут сказать, что минские соглашения либо остановили, либо заморозили боевые действия в какой-то момент. Но они также дали россиянам шанс вооружиться еще лучше и укрепить свои фальшивые претензии на наши оккупированные территории", - сказал Зеленским.

По его мнению, Трамп на самом деле не знает, как остановить войну. Его кандидата в вице-президенты - Джей Ди Вэнса - Зеленский считает слишком радикальным. А его предположения насчет "плана Трампа" фактически предлагают Украине уступить территории.

"Его послание, похоже, в том, что Украина должна принести жертву. Это возвращает нас к вопросу о цене и о том, кто ее несет. Идея о том, что мир должен положить конец этой войне за счет Украины, неприемлема", - подчеркнул он.

Президент добавил, что не считает озвученную концепцию мирным планом. "Это была бы ужасная идея, если бы кто-то действительно собирался ее осуществить, заставить Украину взять на себя расходы по прекращению войны, отказавшись от своих территорий", - отметил Зеленский.

Вэнс должен четко понимать, что как только начнется торговля территорией Украины, последует сдача интересов Америки в других местах.

"Для нас это опасные сигналы, исходящие от потенциального вице-президента… Я не воспринимаю слова Вэнса всерьез, потому что, если это план, то Америка будет двигаться к глобальному конфликту", - подытожил президент.

Что предлагает Трамп

Сам кандидат в президенты от республиканцев не раскрывает пункты своего "мирного плана". Однако Джей Ди Вэнс недавно предположил, как он может выглядеть. Ключевые моменты:

линия боевого столкновения станет демилитаризованной зоной

Украина сохраняет государственный суверенитет

Россия получает гарантии невступления Украины в НАТО

восстановление Украины должна профинансировать Европа

Демилитаризованная зона должна быть сильно укреплена. Кто ее будет контролировать, Вэнс не уточнил. Подробнее читайте в материале "План на скорую руку". Как Трамп хочет остановить войну в Украине и может ли это сработать".