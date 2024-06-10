Опасные осадки и похолодание: погода в Украине будет завтра

Завтра, 11 июня, в Украине будет держаться жаркая погода, однако, в некоторых регионах ожидаются грозы и град. Температура не будет выше +33 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.
Как отмечает синоптик, завтра дожди с грозами, временами с сильными проливными дождями, градом и шквалами пройдут на западе и севере Украины, частично охватив Винницкую, Черкасскую и Одесскую области.
Сухая погода будет преобладать на востоке Украины, в большинстве центральных и южной части.
Жара будет продолжаться на востоке и юге, +29+33 градуса.
На западе ожидается до +19+23 градусов.
В целом температура будет колебаться в пределах отметок +23+29 градусов.
В Киеве 11 июня пройдут кратковременные дожди с грозами. Вероятны осадки в виде града и шквальный ветер.
Температура воздуха +26, +27 градусов.
В течение 12-14 июня ожидается кратковременное похолодание до +17+23 градусов на западе, севере и местами в центральных областях Украины.
Как прогнозировали синоптики, всю следующую рабочую неделю в Украине будут лить дожди с грозами. Ожидается рекордная жара до +34 градусов.
Погода в Украине летом 2024 года будет относительно непредсказуемой. По данным синоптика Веры Балабух, жара будет держаться летом, однако ждать определенных рекордов, возможно, и не стоит.
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