Опасное небо над РФ: в ІКАО сделали заявление после предостережения Украины

Риски поражения гражданских самолетов и их попадания под перекрестный огонь из-за активных боевых действий существенно выросли. Государства призвали усилить защиту своих воздушных судов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Международной организации гражданской авиации (ІКАО).
В международной организации отмечают, что пассажирская авиация оказалась под повышенной угрозой из-за активного применения современного вооружения. Безопасности полётов угрожают системы оружия большой дальности, массовое использование беспилотников, а также передовые комплексы противовоздушной обороны.
Кроме того, серьезной проблемой стали регулярные радиочастотные помехи, блокирующие работу глобальной навигационной спутниковой системы.
Несмотря на то, что авиационная отрасль способна оперативно изменять маршруты рейсов в обход конфликтов, каждое государство должно постоянно оценивать уровень угрозы на своем небе.
В ІКАО отметили, что для предотвращения трагедий государства-члены ООН обязаны быстро обмениваться разведывательными данными о любых возможных рисках.
Также международная авиация требует существенно улучшить координацию гражданских и военных органов власти. Это необходимо для того, чтобы военные по ошибке не идентифицировали гражданский пассажирский борт как вражескую цель.
В связи с этим ІКАО уже приступила к обновлению своих официальных инструкций и руководств по оценке рисков для гражданской авиации в зонах конфликтов и вблизи них.
В среду, 2 сентября, министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина предоставила официальное предупреждение IKAO о закрытии воздушного пространства России. Он отметил, что небо РФ опасно для гражданской авиации из-за усиления военной активности.
По словам министра, Россия намеренно игнорирует существующие угрозы в результате своей агрессии против Украины. Сибига отметил, что это уже привело к нескольким инцидентам в последние годы.