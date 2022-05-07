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В небі над Полтавською областю ППО збила ворожу ракету

Фото: над Полтавською областю збили російську ракету (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 7 травня, у небі над Полтавською областю українська ППО збила російську ракету. Жителів просять не ігнорувати повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"Наша ППО збила ворожу ракету над Полтавщиною. ЗСУ береже наш спокій, але повітряні тривоги не ігноруємо", - йдеться у повідомленні.

Наразі інформації про постраждалих та руйнування немає.

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ракетного удару по місту Карлівка Полтавської області.

Варто зазначити, що окупанти також випустили чотири крилаті ракети по території Одеської області. В результаті атаки зруйнована інфраструктура.

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