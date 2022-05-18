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Неадекватні і інертні. Кім Чен Ин звинуватив чиновників у спалаху COVID-19

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Пхеньян, Середа 18 травня 2022 02:12
Неадекватні і інертні. Кім Чен Ин звинуватив чиновників у спалаху COVID-19 Прапор КНДР (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав реакцію своєї країни на перший офіційно підтверджений спалах COVID-19 незрілою. Він також звинуватив урядовців у неадекватності та інертності при боротьбі з вірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Головуючи на засіданні Політбюро Робочої партії, Кім заявив, що незрілість здатності держави справлятися з кризою викликала труднощі в боротьбі з пандемією. З моменту першого визнання спалаху COVID-19 в КНДР зареєстровано 1,72 мільйона пацієнтів з симптомами лихоманки, у тому числі 62 випадки смерті.

Нагадаємо, напередодні у КНДР заявили про перший випадок коронавірусу. У пацієнта виявили "Омікрон". У Північній Кореї також заявляли, що в цілому 42 людини померли від наслідків хвороби.

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КНДР Кім Чен Ин Северная Корея COVID
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