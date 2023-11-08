Нешуточные контрасты и мокрый снег. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Сегодня в Украину придет циклон, который принесет с собой дожди местами сильные. Из-за понижения температуры в Карпатах возможен снег, хотя температура будет колебаться от +7 до +22 градусов в зависимости от региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"В Украине погода изменится. К нам придет циклон, еще и притянет с собой атмосферные фронты. Поэтому 8 ноября в большинстве областей пройдут дожди, а иногда даже сильные", - рассказала она.
По данным синоптика, единственная часть, куда осадки не дойдут - юго-восток, Крым, Запорожье, Донецкая область.
Синоптик отметила, что из-за похолодания сегодня, в Карпатах возможен мокрый снег. На востоке похолодает только в Харьковской области, а в Донецкой и Луганской будет тепло, +12....+16 градусов.
"Температура воздуха ощутимо снизится на западе, севере и в центре Украины, максимально около +7...+12 градусов", - добавила Диденко.
Самой теплой предполагается погода в южной части, +16...+20, в Крыму и на юге Одесщины +20...+22 градуса.
"Вот такие сегодня контрасты, от +7 до +22 градусов!" - констатировала она.
В Киеве среда ожидается с дождем и похолоданием, днем всего +9 градусов.
По данным синоптика, в общей сложности новая неделя будет свежей, с периодическими осадками, однако "нулей" все равно не видно на метеорологическом горизонте, мы - в "плюсах".
Однако, как писало РБК-Украина, уже днем 9 ноября в большинстве областей, кроме востока, ожидается прекращение осадков. Подробнее – в материале.
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