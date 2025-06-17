"Не владеет информацией". В 59-й бригаде ответили на резонансное заявление экс-побратима

О чем именно заявил Райан О'Лири

В воскресенье, 15 июня, американский доброволец Райан О'Лири опубликовал на своей странице в соцсети Х резонансный пост.

Он заявил, в частности, что украинская армия потеряла "больше людей из-за некачественного командования, чем от действий России" и упомянул о "советском мышлении" руководства.

"Офицерский корпус Украины ведет себя как кастовая система неприкасаемых или "армейских князей", - добавил военный.

В качестве примера он привел ситуацию, сложившуюся с бывшим командиром 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка (в состав которой входит рота Chosen Company) Богданом Шевчуком, которого сняли с должности.

О'Лири сообщил, что тот "отправлял солдат на недосягаемые позиции без всякой надежды на подкрепление или даже на выживание".

"Я больше не поведу храбрых мужчин и женщин в самое пекло боя, если не буду знать, что в тылу есть офицер, которому не безразлична наша жизнь и который хочет выполнить миссию вместе с нами", - подчеркнул доброволец.

Публикация О'Лири (скриншот: x.com/RyanO_ChosenCoy)

Реакция на слова О'Лири 59-й бригады: официальное заявление

Сегодня, 17 июня, пресс-служба 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка в Facebook опубликовала официальное заявление, в котором отреагировала на пост О'Лири.

"В связи с публичными комментариями, обнародованными бывшим военнослужащим нашей бригады господином Райаном О'Лири в сети X, а также в некоторых СМИ", - уточнили в бригаде.

Так, гражданам рассказали, что:

О'Лири был уволен со службы в 59-й бригаде по собственному желанию 8 февраля 2024 года;

со времени увольнения он не участвовал в жизни бригады, ее боевых операциях или внутренних процессах;

в связи с этим он "не владеет актуальной информацией о состоянии дел в подразделении и не может его комментировать".

Выдержка из приказа об увольнении О'Лири (скриншот: facebook.com/59.brigade)

"К сожалению, ни одни СМИ, распространившие заявление господина О'лири, не обращались в нашу бригаду, чтобы получить официальный комментарий перед публикацией", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что 59 отдельная штурмовая бригада беспилотных систем:

продолжает выполнять боевые задачи в исключительно сложных условиях;

сохраняет высокую эффективность и результативность;

в течение восьми месяцев входит в "топ-10 рейтинга дельта по уничтожению врага".

"Мы глубоко благодарны каждому нашему воину, который ежедневно работает ради победы Украины", - добавили в бригаде.

В завершение внимание украинцев обратили на то, что "публичное распространение необоснованных обвинений и дезинформации":

вредит моральному духу личного состава;

негативно влияет на обороноспособность подразделения и страны в целом.

"Призываем к ответственному отношению при распространении чувствительных заявлений в военное время. 59 ОШБр БпС была и остается открытой для работы СМИ, подчеркиваем важность получать информацию из официальных источников", - подытожили в пресс-службе бригады.

Официальное заявление 59-й ОШБр БпС (скриншот: facebook.com/59.brigade)