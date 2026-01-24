"Не от хорошей жизни": в ОП показали "свежие" ракеты, которыми РФ атакует Украину

"На этой неделе, в том числе этой ночью, враг применял средства поражения "Цирконы" - большие противокорабельные крылатые ракеты", - отметил Власюк.

Он пояснил, что Х-101 - это стандартные крылатые, но 2026 года изготовления.

Х-32 - новые крылатые ракеты на базе Х-22, которые россияне впервые использовали для удара по Киеву.

А вот РМ-48У - это баллистические ракеты с С-400 на базе учебных ракет-мишеней.

"Каждый случай применения определенного типа ракет это не просто рандомный выбор, а имеет свои объяснения. Частично - не от хорошей жизни. Это хорошо. На фото Х-101 2026 года, уже завтра будем знать основные компоненты", - добавил Власюк.

Фото: ракета 2026 года производства, которой Россия атаковала Украину (facebook.com/vladyslav.vlasiuk)