"Не от хорошей жизни": в ОП показали "свежие" ракеты, которыми РФ атакует Украину

Фото: Россия бьет по Украине ракетами 2026 года производства (facebook.com/vladyslav.vlasiuk)
Автор: Татьяна Степанова

Россия начала использовать для ударов по Украине ракеты 2026 года производства. В Офисе президента показали обломки новой ракеты Х-101.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

"На этой неделе, в том числе этой ночью, враг применял средства поражения "Цирконы" - большие противокорабельные крылатые ракеты", - отметил Власюк.

Он пояснил, что Х-101 - это стандартные крылатые, но 2026 года изготовления.

Х-32 - новые крылатые ракеты на базе Х-22, которые россияне впервые использовали для удара по Киеву.

А вот РМ-48У - это баллистические ракеты с С-400 на базе учебных ракет-мишеней.

"Каждый случай применения определенного типа ракет это не просто рандомный выбор, а имеет свои объяснения. Частично - не от хорошей жизни. Это хорошо. На фото Х-101 2026 года, уже завтра будем знать основные компоненты", - добавил Власюк.

 

Фото: ракета 2026 года производства, которой Россия атаковала Украину (facebook.com/vladyslav.vlasiuk)

 

Россия бьет по Украине ракетами 2026 года производства

Напомним, российские войска во время ночного удара по Украине 20 января использовали обновленную тактику и применили ракеты 2026 года производства.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, по меньшей мере часть ракет, которые россияне применили в этом ударе, они произвели уже в этом году. Поэтому важно, чтобы санкции мира против России и блокирование поставок критических компонентов реально работали.

