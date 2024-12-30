"Не стоит смотреть на уменьшение количества": в ЦПД объяснили, готовится ли Россия к новым атакам

Также он сообщил, что российские оккупационные силы продолжают попытки продвижения на Покровском направлении и пытаются закрепиться на островах Херсонщины.

Как пояснил Коваленко, временное снижение активности "Шахедов" является результатом логистических трудностей в России, вызванных удачными атаками на их производственные и складские объекты.

Сейчас известно, что оккупанты накапливают значительные запасы дронов и ракет для будущих ударов. В их арсенале уже есть ракеты типа Х-101 и "Калибр", а также баллистические боеприпасы, которые могут быть использованы для массированных атак.

Эти действия свидетельствуют о намерениях России продолжать войну и избегать любых шагов к ее завершению.

"Как и говорил, считаю, что враг не хочет завершения войны и делает все, чтобы она продолжалась", - отметил Коваленко.

Удары РФ по Украине

Россия продолжает наносить удары по территории Украины, используя различные типы ракет и беспилотных летательных аппаратов. За последнее время было зафиксировано несколько масштабных атак, направленных преимущественно на энергетическую инфраструктуру страны.

Например, накануне Рождества и во время праздника российские войска осуществили массированный обстрел Украины, что привело к значительным повреждениям энергетических объектов и оставило тысячи домохозяйств без электроэнергии на Рождество. В частности вечером 24 декабря оккупанты ударили по жилому дому в Кривом Роге.