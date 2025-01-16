"Не по телефону". Как работает телемедицина в Украине

"Вы хотели бы получить бесплатную консультацию от лучших медицинских специалистов? Не поверите, но у вас есть такая возможность. И появилась она именно благодаря телемедицине... Но давайте сначала выясним кое-что", - говорится в заявлении Министерства здравоохранения.

Понятие "телемедицина" иногда ошибочно воспринимают достаточно упрощенно и легкомысленно. Однако важно понимать, что телемедицина - это не просто видеозвонок или фотография поврежденного участка тела. Для полноценного медицинского заключения нужны высококачественное оборудование и программное обеспечение.

"Да, наличие телефона важно, но он является лишь одним из средств связи, потому что ни одна камера телефона, даже самая современная, не даст качества изображения, необходимого врачу для доказательного заключения", - отметили врачи.

Например, во время консультации с врачом может понадобиться детальный осмотр роговицы глаза или поддержка нейрохирурга во время операции, где сшивают сосуды диаметром менее 1 мм. Для таких задач используются телемедицинские решения с камерой сверхвысокого качества (4К) и специальным оборудованием, например робот Lite v.3 от компании "Teladoc".

Телемедицина позволяет украинцам получать качественные медицинские услуги даже в отдаленных регионах. Вместо того, чтобы тратить время и средства на поездки, вы можете получить помощь от ведущих специалистов в комфортных условиях.

Обычный телефон не может обеспечить безопасность данных, что является важнейшим условием работы проектов телемедицины, особенно в условиях военного положения.

Благодаря телемедицине украинские медучреждения бесплатно получают дорогостоящее оборудование и больницу-партнера для консультирования. И с каждым днем их становится все больше!

"Кроме этого, внедряется ряд современных средств телеметрии для домашнего медосмотра, что позволяет провести объективную диагностику состояния здоровья под руководством врача в любое время и в любой местности мира", - подчеркнули в Минздраве.