"Не сработало против Трампа, не сработает и со мной": Хегсет о своем импичменте

По словам главы Пентагона, инициаторами кампании против него являются недовольный конгрессмен-республиканец Томас Масси и его единомышленники из Демократической партии.

Хегсет назвал их действия политическим театром и обвинил оппонентов в попытках уничтожить политических противников, вместо того чтобы сосредоточиться на собственной политике.

"Недовольный потерпевший поражение конгрессмен вместе со своими союзниками-демократами выдвинул против меня фиктивные статьи импичмента, так же как они дважды пытались сделать это с президентом Трампом", - заявил министр.

Он также добавил, что оппоненты предпринимают такие шаги из-за отсутствия результатов в собственной политике.

"Их одержимость политическими представлениями, замаскированными под власть, побуждает их пытаться уничтожить своих оппонентов. Все это – политика личного уничтожения", – сказал Хегсет.

В то же время глава Пентагона выразил уверенность, что угроза импичмента ему не угрожает.

"Это не сработало против президента Трампа и не сработает со мной. Можете быть в этом уверены", – подчеркнул он.

Почему Хегсету грозит импичмент

Инициатором процедуры импичмента является республиканец Томас Масси. Он заявил, что планирует повторно внести соответствующую резолюцию в Палату представителей по возвращении конгрессменов в работу на следующей неделе.

Масси уже пытался запустить эту процедуру в сентябре. Тогда он представил восемь статей импичмента, обвинивших Хегсета, в частности, в нарушении Конституции и федерального законодательства.

Среди претензий – проведение военных операций без разрешения Конгресса, незаконные удары по судам, подозреваемым в причастности к наркотрафику, а также нарушение правил ведения войны.