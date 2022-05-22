"Не зовсім до мене". Зеленський відреагував на петицію дозволити виїзд чоловіків з України

"Я не до кінця розумію, до кого ця петиція - до мене або ця петиція може бути адресована до батьків тих воїнів, які втратили цих людей через те, що вони захистили ціною свого життя Україну, ту чи іншу область або місто. І ви знаєте, що в більшості своїй не те місто, в якому ці воїни народилися", - зазначив він.

На його думку, петиція про виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану не зовсім до нього.

"Тому я так і відповім, це якщо по-людськи. А якщо згідно із законом, то згідно із законом у нас є певна кількість днів розглядати будь-яку петицію", - додав Зеленський.

Зазначимо, днями відповідна петиція набрала 25 000 підписів, що зобов'язує президента її розглянути. Автори пропонують скасувати заборону на виїзд за кордон чоловіків призовного віку, оскільки вона породила корупційні схеми на кордоні. Водночас пропонується зосередитися на мобілізації тисяч добровольців, яких військкомати відправляють чекати своєї черги.

Кому заборонено залишати Україну

Станом на сьогодні всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з України. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.