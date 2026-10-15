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"Не расшатывайте тыл": военные с фронта обратились к организаторам митингов в Киеве

18:52 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Анна Шиканова
Военные обратились к организаторам митинга в Киеве (кадр по видео)

Военные, которые сейчас защищают Украину на фронте, обратились к организаторам акции протеста в Киеве и попросили не расшатывать ситуацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео, которое записали военные.

Защитники Украины подчеркнули, что устраивать акции протеста, когда страна находится в сложной ситуации, а Киев ежедневно находится под российскими обстрелами - это расшатывать ситуацию изнутри.

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Военные, которые сейчас находятся на Донбассе, призвали не сеять хаос в столице.

"Мы здесь на Донбассе держим линию фронта. И последнее, что мы ожидали – это что Киев начнут расшатывать изнутри. Организовывать митинги и сеять хаос. Мы держим фронт – не расшатывайте тыл", - призвали они.

Также защитники Украины подчеркнули, что сейчас нужно либо помогать фронту, либо, по крайней мере, не мешать.

"Наши семьи тоже живут в Киеве. Также регулярно им прилетает. Но это не мешает им помогать фронту. Вы также либо помогайте фронту, либо не мешайте своей дестабилизацией столицы", - сказали защитники.

Это обращение стало ответом на идею некоторых общественных организаций провести митинг возле КГГА против городских властей.

Ранее мы писали о том, что мэр Киева выступил в Верховной Раде и поставил правительству вопрос о защите энергетики.

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