"Не намагайтеся їх перекричати". Кулеба закликав Захід закрити російські держЗМІ

Російські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Їх єдина мета - викривити реальність.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Російські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Це державна пропаганда, єдина мета якої - викривити реальність, зруйнувати демократію і знищити свободу слова. Не намагайтеся їх перекричати, просто закрийте їх", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у президента Росії Володимира Путіна заборонили державним ЗМІ тиражувати тему 100 днів війни проти України. І взагалі акцентувати увагу на тривалості вторгнення.

Як відомо, ряд країн в Європі вже відмовилися від трансляції російських телеканалів. Зокрема, нещодавно трансляцію пропагандистських новин заборонили в Молдові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.