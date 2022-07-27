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"Не намагайтеся їх перекричати". Кулеба закликав Захід закрити російські держЗМІ

Фото: Кулеба закликав Захід закрити Російські держзмі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Їх єдина мета - викривити реальність.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Російські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Це державна пропаганда, єдина мета якої - викривити реальність, зруйнувати демократію і знищити свободу слова. Не намагайтеся їх перекричати, просто закрийте їх", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у президента Росії Володимира Путіна заборонили державним ЗМІ тиражувати тему 100 днів війни проти України. І взагалі акцентувати увагу на тривалості вторгнення.

Як відомо, ряд країн в Європі вже відмовилися від трансляції російських телеканалів. Зокрема, нещодавно трансляцію пропагандистських новин заборонили в Молдові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяДмитро Кулеба