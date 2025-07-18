"Не просили воевать от нашего имени". У Орбана оскандалились заявлением об Украине
В Будапеште считают, что оборона Украины от российских оккупантов никак не влияет на безопасность Венгрии.
Об этом заявил советник премьера Венгрии Балаж Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.
По его словам, Европа "не должна защищаться с помощью Украины", потому что Венгрия не хочет "конфронтации с Россией".
"Вместо этого следует усилить европейские вооруженные силы, чтобы в случае необходимости мы могли защитить себя", - добавил он.
Чиновник также не согласился с утверждением, что Украина в войне с Россией борется и за безопасность Европы.
"Украинцы сражаются за себя, и они имеют на это право. Но это не касается нашей безопасности, мы никогда не просили их сражаться от нашего имени. Мы не хотим конфронтации с Россией", - добавил он.
Поэтому, по его словам, глава венгерского правительства Виктор Орбан пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского, что "время не на его стороне" и необходимо "стремиться к сделке".
Кроме того, Балаж Орбан заявил, что НАТО не стоит опасаться нападения со стороны России, поскольку альянс "намного сильнее" РФ.
Угроза нападения РФ
Напомним, чиновники стран Запада уже неоднократно предупреждали об угрозе нападения России на НАТО.
В частности, командующий силами НАТО в Европе генерал Алекс Гринкевич заявлял, что у Европы и США есть максимум 2,5 года, чтобы подготовиться к войне с Китаем и Россией.
Он уточнил, что лидер КНР Си Цзиньпин может заставить Россию напасть на НАТО, чтобы отвлечь внимание Запада. В то же время сам Китай может атаковать Тайвань.
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