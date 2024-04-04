"Не принесет мира": глава МИД Чехии объяснил опасность замороженного конфликта

Как отметил Липовский, ни у Североатлантического альянса, ни у Европейского Союза нет стратегии по РФ.

"Общие прения о нашей стратегии по России не ведут ни в НАТО, ни в ЕС. Я считаю это ошибкой. Я считаю, что мы должны вести такие дебаты. Во время такой дискуссии нужно обсуждать и то, как должна закончиться война в Украине", - отметил он.

В то же время, он объяснил необходимость соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и Будапештский меморандум 1991 года.

Отдельно он выделил принцип, согласно которому государство и народ Украины должны обладать правом голоса при принятии решения о будущем мире с Россией.

"Наибольшей ошибкой, которую мы, Запад или ведущие силы, могли бы совершить, было бы навязывать или диктовать Украине любое решение, не пригласив ее к участию в этом процессе.

Он отметил, что в таком случае украинцы почувствуют себя преданными, а это не приведет к крепкому и справедливому миру и безопасности в Европе.

Заморозка конфликта

"Меня не радует, когда я слышу о замораживании конфликта, потому что в Украине конфликт был заморожен с 2014 года, а нынешняя война - это просто продолжение замороженного конфликта, который начался в 2014 году. Так что, на мой взгляд, это не принесет справедливого и крепкого мира на европейском континенте", – говорит Липовский.

Он считает, что война в Украине стала следствием более масштабной проблемы - российского империализма.

"Настоящая проблема - это идея, что лидер Кремля, будь то Путин или кто-то другой, может уйти, захватить кусок территории грубой силой и провозгласить: "Это мое", - отметил глава МИД Чехии.

Министр напомнил о действиях России в Крыму, Грузии, Приднестровье и отметил, что российская пропаганда уже нацелилась на страны Балтии, Польшу и даже Чехию.

"Поэтому нам нужно обезопасить Европу, ЕС, Чехию, а простое стремление к замораживанию безопасности не принесет. Но я не исключаю никаких сценариев, конечно, многое может произойти", - отметил он.