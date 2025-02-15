"Не положить конец войне". Зеленский рассказал, зачем Путину "мирные переговоры"

Глава Кремля Владимир Путин хочет "мирных переговоров" не для того, чтобы положить конец войне, а чтобы взять паузу. Также прекращение огня позволило бы снять некоторые санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для NBC News.
По его словам, глава Кремля Владимир Путин хочет сесть за стол переговоров не для того, чтобы положить конец войне, а для того, чтобы заключить соглашение о прекращении огня, которое сняло бы некоторые международные санкции с России и позволило бы ее вооруженным силам перегруппироваться.
"Это действительно то, чего он хочет. Он хочет сделать паузу, подготовиться, потренироваться, снять некоторые санкции из-за прекращения огня и так далее", - констатировал Зеленский.
На днях президент США Дональд Трамп провел переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также недавно сообщалось, что Трамп определился с командой, которая будет участвовать в переговорах по завершению войны РФ против Украины. Также, по его словам, Украина будет участвовать в переговорах с Россией о прекращении войны. При этом он хочет вернуть Россию в G7.
Добавим, что и глава Кремля Владимир Путин собрал команду для переговоров с США по Украине. В нее вошли так называемые "тяжеловесы".
Важно и то, что в своих заявлениях ряд мировых лидеров, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский, настаивали на участии Европы в будущих переговорах. В частности, в МИД Китая заявили, что война России против Украины происходит на европейской земле. Поэтому Европа должна быть задействована в мирном процессе.
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