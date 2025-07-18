"Не подходящий инструмент": Япония сделала на G20 заявление на фоне тарифов Трампа

"Япония заявила, что пошлины - не самый подходящий инструмент для устранения чрезмерного дисбаланса текущих счетов", - заявил Като журналистам в четверг.

При этом министр финансов США Скотт Бессент на встрече не присутствовал.

Как уточняется, Като выступил после первого дня встречи министров финансов и глав центробанков стран G20. Он был основным докладчиком на нескольких сессиях, в том числе на одной из самых популярных, посвященных мировой экономике.

Его комментарии прозвучали на фоне подготовки мировой экономики к повышению пошлин США, которые введены по распоряжению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

В частности, Трамп рассматривает свои тарифы как способ устранения дефицита в торговле США с разными странами, а также привлечения большего объема производства в Америку.

Bloomberg отмечает, что Като рассказал о том, что на встрече он подчеркнул важность открытой и свободной многосторонней торговой системы и предсказуемого экономического управления. Что же время, по его словам, конкретных переговоров о сотрудничестве в противодействии США не было.

Кроме того, представитель Минфина Японии, который сопровождал Като, сказал, что многие участники саммита G20 выразили мнение, что потенциальные риски в мировой экономике не реализовались в полной мере, как можно было ожидать. Он добавил, что рыночная напряженность, похоже, несколько снизилась.

Тем не менее, по словам представителя, многие участники, включая международные организации, подчеркнули необходимость сохранять осторожность в отношении будущих рисков.

Издание добавило, что эскалация тарифной политики Трампа побуждает многие страны искать пути укрепления междугородного сотрудничество. Ранее Bloomberg писало, что ЕС рассматривает возможность скоординированных мер с партнерами, включая Канаду и Японию.