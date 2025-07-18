"Не подходящий инструмент": Япония сделала на G20 заявление на фоне тарифов Трампа

Министр финансов Японии Кацунобу Като заявил странам G20, что тарифы наеявляются правильными способом устранения дисбалансов. По его слова, страны должны решать это посредством внутренних усилий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Япония заявила, что пошлины - не самый подходящий инструмент для устранения чрезмерного дисбаланса текущих счетов", - заявил Като журналистам в четверг.
При этом министр финансов США Скотт Бессент на встрече не присутствовал.
Как уточняется, Като выступил после первого дня встречи министров финансов и глав центробанков стран G20. Он был основным докладчиком на нескольких сессиях, в том числе на одной из самых популярных, посвященных мировой экономике.
Его комментарии прозвучали на фоне подготовки мировой экономики к повышению пошлин США, которые введены по распоряжению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
В частности, Трамп рассматривает свои тарифы как способ устранения дефицита в торговле США с разными странами, а также привлечения большего объема производства в Америку.
Bloomberg отмечает, что Като рассказал о том, что на встрече он подчеркнул важность открытой и свободной многосторонней торговой системы и предсказуемого экономического управления. Что же время, по его словам, конкретных переговоров о сотрудничестве в противодействии США не было.
Кроме того, представитель Минфина Японии, который сопровождал Като, сказал, что многие участники саммита G20 выразили мнение, что потенциальные риски в мировой экономике не реализовались в полной мере, как можно было ожидать. Он добавил, что рыночная напряженность, похоже, несколько снизилась.
Тем не менее, по словам представителя, многие участники, включая международные организации, подчеркнули необходимость сохранять осторожность в отношении будущих рисков.
Издание добавило, что эскалация тарифной политики Трампа побуждает многие страны искать пути укрепления междугородного сотрудничество. Ранее Bloomberg писало, что ЕС рассматривает возможность скоординированных мер с партнерами, включая Канаду и Японию.
Напомним, что Япония уже столкнулась с 25% пошлинами на автомобили и сталь, а с 1 августа базовая пошлина на экспорт должна вырасти тоже до 25%, если не будет достигнуто торговой сделки.
Известно, что месяцы переговоров между главным переговорщиком Японии Ресэем Аказавой и помощниками Трампа пока не принесли заметного прогресса, а основным камнем преткновения являются пошлины на авто.
Также отметим, что японская валюта иена испытывает повышенную волатильность с апреля, когда Трамп объявил о введении масштабных пошлин.
На фоне политической неопределенности перед выборами в Верхнюю палату парламента Японии, курс иены в настоящее время находится на самом низком уровне с начала торговой войны.
"Необходимо постоянно уделять внимание чрезмерной волатильности на валютном рынке, вызванной такими факторами, как спекуляции", - сказал Като, добавив, что существующие договоренности в отношении валют должны сохраняться.
Напомним, что неделю назад Трамп установил 25% тарифы на экспорт в отношении десятка стран. В случае отсутствия достижения торговой сделки, пошлины вступят в силу 1 августа.
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