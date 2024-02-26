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"Не будут подкармливать машину войны" РФ. В Латвии приняли важное решение по импорту

Фото: Латвия запретила импорт российского зерна (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Латвия на законодательном уровне запретила импорт российского зерна. Также Рига требует ввести санкции против российского экспорта в ЕС на общеевропейском уровне и заменить его украинским.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе, пишет РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Мы все еще просим распространить на российское зерно и продовольственные товары европейские санкции. Латвия приняла национальное законодательство, которое защищает нас от российского импорта в Латвийскую Республику. Это не поражает транзит в третьи страны, в том числе в другие страны ЕС. Но с прошлого четверга наш парламент (Латвии, - ред.) принял запрет на российское зерно и на импорт продовольствия в Латвийскую Республику", - подчеркнул он.

Он отметил, что "все, что импортируется из России, может импортироваться из Украины".

"И таким образом мы поддержим Украину, а не будем помогать России подкармливать ее машину войны", - добавил Краузе.

Санкции ЕС против РФ

Европейский союз 23 февраля принял 13-й пакет санкций против России из-за вторжения в Украину. В частности, Совет ЕС постановил ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. В список попали ряд губернаторов РФ , "чиновники" на оккупированных территориях и представители КНДР.

Кроме того, Великобритания добавлена в список стран-партнеров, которые применяют комплекс ограничительных мер на импорт железа и стали из России, а также комплекс мер по контролю импорта, которые по существу эквивалентны мерам ЕС.

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Латвия