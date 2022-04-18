"Не залишилося жодного безпечного місця". Голова Луганської ОВА закликав евакуюватися

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай знову звернувся до місцевих жителів з закликом до евакуації. Сьогодні вона відбудеться з шести напрямів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.
"Евакуюватимемо в будь-якому випадку. Куди зможемо дістатись - заберемо людей. Вже дуже важко виїхати з Рубіжного, Попасної, Гірського. На сьогодні в області не залишилося жодного безпечного місця", - зазначив Гайдай.
Сьогодні у Луганській області продовжиться евакуація мирного населення автобусами. Місця збору:
Нагадаємо, сьогодні заплановані сім евакуаційних потягів зі східних областей в західні регіони України.
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