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"Не залишилося жодного безпечного місця". Голова Луганської ОВА закликав евакуюватися

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай знову звернувся до місцевих жителів з закликом до евакуації. Сьогодні вона відбудеться з шести напрямів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

"Евакуюватимемо в будь-якому випадку. Куди зможемо дістатись - заберемо людей. Вже дуже важко виїхати з Рубіжного, Попасної, Гірського. На сьогодні в області не залишилося жодного безпечного місця", - зазначив Гайдай.

Сьогодні у Луганській області продовжиться евакуація мирного населення автобусами. Місця збору:

  • Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;
  • Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
  • Попасна: вул. Щербакова, 1-а;
  • Гірське: вул. Гагаріна, 13а;
  • Нижнє: Паркова, 13;
  • Рубіжне: вул. Чехова, 11.

Нагадаємо, сьогодні заплановані сім евакуаційних потягів зі східних областей в західні регіони України.

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ЛуганськевакуаціяВійна Росії проти України