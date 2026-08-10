"Не нагнетайте!". Воздушные силы обратились к медиа из-за "несбитых ракет"

ВС призвали медиа

Игнат в очередной раз обратился к украинским медиа и Telegram-каналам.

"Наши мониторинговые группы посмотрели, сколько было информации именно по баллистике за собственно крайние атаки, в частности, на Одещину. Забиваете в Google "Воздушные силы", - "не сбито ни одной ракеты", - отметил он.

Спикер ВС добавил, что это тысячи ссылок, от которых никому не станет легче.

"Если мы будем нагнетать, собственно, такими заголовками... Противник просто берет и цитирует, и перепечатывает... украинские медиа, украинские Telegram-каналы", - заметил Игнат.

Он добавил, что не нужно делать "всю работу за Скабееву, за Соловьева и так далее". И подчеркнул, что подача информации очень важна для украинской внутренней аудитории.

Воздушные силы делают свою работу

Полковник подчеркнул:

украинская сторона ожидает поставок от партнеров,

проводится огромная работа,

пока есть проблематика с отсутствием антибалистического вооружения.

По словам Игната, враг сейчас атакует портовую инфраструктуру, логистику. Россия хочет повлиять на определенные экономические рычаги.

РФ использует при этом большое количество разных воздушных средств:

ракеты, летящие по баллистической траектории,

дроны-камикадзе, в том числе реактивные,

крылатые и авиаракеты.

ПВО героически противостоит этим атакам всеми имеющимися средствами, подтвердил Игнат.

Показатель сбития дронов типа "Шахед" остается максимально высоким - до 95%.

"Конечно, о ракетах, которые летят по баллистической траектории, к сожалению, нельзя так говорить из-за отсутствия ракет в Patriot - единственной системы, способной противодействовать баллистике", - говорит Игнат.