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"Не нагнетайте!". Воздушные силы обратились к медиа из-за "несбитых ракет"

16:19 10.08.2026 Пн
2 мин
Военные просят избегать тиражирования пессимистических настроений
aimg Елена Бджола
Фото: зенитно-ракетный комплекс Patriot (Getty Images)

ПВО Украины ежедневно противостоит массированным атакам РФ всеми имеющимися средствами. И, несмотря ни на что, имеет успехи в сбитии вражеских ракет и дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил полковника Юрия Игната в эфире телемарафона.

ВС призвали медиа

Игнат в очередной раз обратился к украинским медиа и Telegram-каналам.

"Наши мониторинговые группы посмотрели, сколько было информации именно по баллистике за собственно крайние атаки, в частности, на Одещину. Забиваете в Google "Воздушные силы", - "не сбито ни одной ракеты", - отметил он.

Спикер ВС добавил, что это тысячи ссылок, от которых никому не станет легче.

"Если мы будем нагнетать, собственно, такими заголовками... Противник просто берет и цитирует, и перепечатывает... украинские медиа, украинские Telegram-каналы", - заметил Игнат.

Он добавил, что не нужно делать "всю работу за Скабееву, за Соловьева и так далее". И подчеркнул, что подача информации очень важна для украинской внутренней аудитории.

Воздушные силы делают свою работу

Полковник подчеркнул:

  • украинская сторона ожидает поставок от партнеров,
  • проводится огромная работа,
  • пока есть проблематика с отсутствием антибалистического вооружения.

По словам Игната, враг сейчас атакует портовую инфраструктуру, логистику. Россия хочет повлиять на определенные экономические рычаги.

РФ использует при этом большое количество разных воздушных средств:

  • ракеты, летящие по баллистической траектории,
  • дроны-камикадзе, в том числе реактивные,
  • крылатые и авиаракеты.

ПВО героически противостоит этим атакам всеми имеющимися средствами, подтвердил Игнат.

Показатель сбития дронов типа "Шахед" остается максимально высоким - до 95%.

"Конечно, о ракетах, которые летят по баллистической траектории, к сожалению, нельзя так говорить из-за отсутствия ракет в Patriot - единственной системы, способной противодействовать баллистике", - говорит Игнат.

Ранее РБК-Украина писало, что командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди рассказал о планах России. Страна-агрессор настроена почти втрое увеличить количество баллистических ракет в пределах одного воздушного нападения по Украине.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп обещал Украине лицензию на производство ракет Patriot. Однако через несколько недель отказался от своих слов из-за опасений, что технологии окажутся в чужих руках.

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