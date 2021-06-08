"Не сподіватися на заморського дядька". Білорусь повинна виробляти стрілецьку зброю, - Лукашенко

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна повинна мати власне виробництво стрілецької зброї. Таку заяву він зробив у ході доповіді про підсумки роботи та перспективи розвитку військово-промислового комплексу.
Про це повідомляє "Белта".
"Ми не збираємося когось перемагати. Ми повинні нанести невиправні збитки противнику і повинні захистити самі себе і свої сім'ї... Якщо якийсь конфлікт, війна, кожна сім'я, територіальні органи повинні бути озброєні всім комплексом стрілецької зброї. Тоді ворог буде розуміти, що з нами краще не зв'язуватися", - зазначив він.
Лукашенко підкреслив, що не варто розраховувати на поставки зброї.
"Ми повинні мінімум зброї виробляти у себе. Тому що всяке може трапитися, і сподіватися на заморського якогось дядька, що нам привезуть зброю, не варто. Треба мати свою", - заявив білоруський лідер.
Нагадаємо, раніше Лукашенко підписав закон про посилення відповідальності за порушення порядку проведення масових заходів. Посилюється відповідальність за участь та організацію групових дій, що грубо порушують громадський порядок.
Як писало РБК-Україна, раніше невизнаний президент Білорусі підписав указ про введення у республіці так званого Дня народної єдності. Він буде відзначатися 17 вересня, у день вторгнення Радянського Союзу в Польщу.