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"Нельзя захватить твитом": в Иране высмеяли намерения Трампа по Ормузскому проливу

09:19 15.08.2026 Сб
2 мин
В Тегеране назвали заявления американского президента "фантастическими иллюзиями"
aimg Мария Науменко
Фото: Ормузский пролив (Getty Images)

Спор вокруг Ормузского пролива снова обострился. В ответ на планы США Тегеран заявил о готовности и дальше блокировать ключевой маршрут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети X заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади.

Гарибабади резко отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возможности объявить Ормузский пролив по территории Соединенных Штатов.

Он заявил, что стратегический водный путь невозможно "захватить" посредством сообщений в соцсети, авианосца, приказа или предвыборной речи.

"Ормузский пролив нельзя захватить ни посредством твита, ни посредством авианосца, ни путем издания приказа, ни во время предвыборной речи. Иран не боится угроз и не испугается демонстрации силы", - написал замглавы МИД.

По его словам, Ормузский пролив "принадлежал Ирану, принадлежит Ирану и останется на иранском". Он также заявил, что пролив будет открываться и закрываться только по решению Тегерана.

"Один раз и навсегда смиритесь с реальностью: к этому моменту вы потерпели стратегические и тяжелые поражения", - подчеркнул Гарибабади.

Он призвал США отказаться от "фантастических иллюзий". В противном случае, по его словам, Иран продолжит блокаду пролива.

Накануне Трамп заявил, что в ближайшее времяпланирует объявить Ормузский пролив по территории США. Выступая на Лонг-Айленде, американский президент сказал: "Очень скоро я объявлю Ормузский пролив по территории Соединенных Штатов".

В то же время Трамп не объяснил, каким образом Вашингтон планирует предоставить стратегическому водному пути такой статус. Юрисдикцию над отдельными частями пролива имеют Иран и Оман.

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