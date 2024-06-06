"Не мирные переговоры". Шольц рассказал о целях саммита мира

Канцлер Германии Олаф Шольц приуменьшил ожидания от мирного саммита, который пройдет в Швейцарии в середине июня. При этом он рассказал о целях встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Там не будет мирных переговоров. Мы все еще далеки от этого, пока Россия верит, что сможет достичь своих целей на поле боя", - заявил он.

По словам канцлера, речь идет о привлечении стран всего мира, чтобы дать понять Москве, что международное право и Устав ООН действуют. Он подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска из Украины.

"Бундесвер должен быть усилен, а Украина должна получить помощь. Но в том, что граждане беспокоятся о мире, нет ничего наивного или неприличного", - добавил Шольц.