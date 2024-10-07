"Не имеем права молчать": на митинге в Бухаресте напомнили о жертвах российского плена

"О плене брата узнали случайно": история семьи Дончак из Одессы

Тысячи украинских военных находятся в российском плену, где сталкиваются с пытками, пережить которые удается далеко не всем. Недавно Министерство обороны сообщило, что с начала полномасштабной войны 177 украинских военнопленных погибли в российском плену.

Благодаря обменам удалось вернуть около 3600 военнопленных и депортированных украинских граждан. Однако тысячи украинцев до сих пор остаются в плену.

Одесситка Татьяна Дончак, спасаясь от войны, приехала в Бухарест вместе со своими двумя дочерьми. На митинг она пришла с фотографией своего брата Андрея, который уже больше двух лет находится в российском плену. За это время семья получила лишь отрывки информации о его судьбе.

"Андрей служил в 501-м батальоне 36-й бригады морской пехоты. До войны он работал в одной из воинских частей в Николаевской области. Даже несмотря на наличие тяжелой травмы головы, он был призван в армию", – рассказывает женщина.

Тогда же было не до медицинских комиссий, и брат слишком не афишировал факт травмы. Андрея отправили в военкомат в Мариуполе. Историю уничтожения этого города видел весь мир.

Фото: Брат Татьяны Дончак находится в плену более двух лет (Юлия Семененко)

"Это был настоящий ад на земле. Сначала брат выходил на связь очень редко, а потом и вовсе перестал выходить. Мы случайно узнали, что Андрей попал в плен 4 апреля 2022 года – увидели его на видео в российских пабликах из Еленовки. Это был единственный момент, когда мы хоть что-нибудь о нем узнали", – вспоминает его сестра.

Андрея гоняли по разным тюрьмам. Сначала был Ряжск, потом – Мордовия, а последняя информация от СБУ за ноябрь 2023 свидетельствовала, что он во Владимирской области. Информация устарела, но семью хотя бы немного радовало то, что он не пропал без вести.

"К сожалению, нередко возвращают только тела. Из нашего района вернули тело парня, который был замучен и весил всего 32 килограмма. Когда он ушел на войну, его вес составлял 90 кг! Конечно, мы понимаем все сложности организации процесса обмена военнопленными, надеемся на лучше, но все же, по-моему, этот процесс движется медленно", – говорит она.

Брат Татьяны уже свой третий день рождения встречает в плену. И родители уже не выдерживают такой боли – они серьезно болеют из-за постоянного стресса. Впрочем, несмотря на болезнь, мама постоянно ездит в Киев, стучит во все двери, участвует в акциях.

Фото: Многих уже удалось освободить, но тысячи остаются в плену врага и сейчас, напоминают участинки акции (Юлия Семененко)

"Хуже всего – это неизвестность. Страх, что брата могут осудить на пожизненное, и тогда вернуть его будет еще труднее. Не только мы, кто оказался в такой ужасной ситуации, а все сознательные люди не имеем права молчать. Надо, чтобы как можно больше организаций и стран приобщались к процессу обмена. Мы должны делать все возможное, чтобы наши военнопленные как можно скорее вернулись домой", – обращает она внимание.

Говорю детям, что отец вернется из плена, и боюсь когда-нибудь услышать в ответ: "Ты нас обманула" – история семьи Козин из Николаева

Яна Миткевич (Козина) из Николаева ждет своего мужа Владимира уже более двух лет. И все это время о нем нет никакой информации.

Владимир служил в 36-й бригаде морской пехоты и попал в плен во время боев за Мариуполь. Яна с детьми эвакуировалась в Румынию, живет в Яссах. Женщина проехала через всю страну, чтобы присоединиться к митингу в поддержку военнопленных. Она продолжает искать информацию о муже, пишет письма даже международным организациям, но пока безрезультатно.

Фото: Яна Миткевич (Козина) ждет своего мужа Владимира уже более двух лет (Юлия Семененко)

"Мой муж Владимир с 2016 года служит в морской пехоте. Он хотел присоединиться к войску еще в 2014 году, но из-за состояния здоровья – была операция на легких – ему тогда отказали. Но уже через два года Владимир достиг своего. Когда же началась полномасштабная война, мужчина, который всегда совещался со мной по многим вопросам, в тот раз просто поставил меня перед фактом: "Иду защищать страну, так должно быть", – рассказывает Яна.

Когда после лечения в 2016 году мужчина попал в 36-ю бригаду, служил он преимущественно на Мариупольском направлении. В январе 2022 года женщина сломала руку, и мужчину отпустили на месяц домой в отпуск.

Она вспоминает:

"Это был счастливый месяц. Но мы уже чувствовали, что что-то страшное приближается. В последний раз мы с детьми видели Владимира перед его отъездом 18 февраля. Он приказал не звонить ему, пообещав, что при любой возможности сам будет выходить на связь. Но так и не вышел. Ни через день, ни через неделю, ни через месяц… С первых дней войны Николаев каждый день, каждый час беспощадно бомбили решисты. У детей начались истерики, панические атаки. Наш младший сын так испугался, что перестал говорить. Он и без того имел задержку в развитии, а теперь просто замкнулся в себе".

Старшая дочь умоляла маму куда-то убегать, а она не хотела уезжать, пока не узнает хоть что-нибудь о папе. Вдруг мужчина связался с ними из-за сослуживцев, приказав ехать за пределы Украины.

Фото: Яна вместе с Татьяной (Юлия Семененко)

"В следующий раз, когда мы были уже в Румынии, он позвонил уже сам. Я сердцем почувствовала, что он прощается с нами. Владимир сказал, что они в осаде на мариупольском металлургическом заводе имени Ильича, и что для того, чтобы остаться в живых, им нужно сдаться в плен. Многие из наших военных пытались прорваться на завод "Азовсталь", но решисты их расстреливали прямо из вертолетов", – говорит Яна.

Командир подразделения приказал держаться до последнего, не прорываться, потому что с ними было много гражданских, детей, раненых военных, и кто-то должен был остаться, чтобы их защитить. У них уже не было ни еды, ни воды, ни лекарств. Но при разговоре муж об этом не говорил, чтобы семья не волновалась.

"Позже мне позвонила жена его сослуживца и обо всем рассказала. О том, что ребята ночью сливали воду для охлаждения из машин, потому что пить было нечего. О том, что все, что имели – еду, медикаменты – они отдали гражданским и детям. Все запасы кончились очень быстро. Когда я все это узнала, у меня была истерика, и пришлось вызывать скорую. Впоследствии девушка-румынка, у которой мы жили, отвезла меня к психиатру. Потом поняла, что нужно брать себя в руки ради детей и продолжать жить", – говорит жена пленного.

Она писала повсюду, даже в международные организации, куда только могла, чтобы узнать, что с Владимиром. Далее в российских пабликах увидела фото мужчины с табличкой с его именем – измученный, худой, едва его узнала.

Фото: Участники митинга в Бухаресте (Юлия Семененко)

"Это было только через две недели плена. Потом было новое фото через четыре месяца – и все. Никаких новостей. К концу 2022 года мне рассказали, что его видели – страшно истощенного, больного туберкулезом. Его буквально выносили из камеры, он был такой худой, что узнать можно было только по татуировкам. Это была единственная и сегодня последняя весть о нем. Каждый день мы живем с болью. Сын каждую ночь плачет и просит: "Дай мне папу сюда", указывая на кровать, где папа должен лежать рядом. У него есть фотография папы в рамочке, он кладет ее рядом, шепчет к ней, разговаривает, обнимает и плачет", – делится женщина тяжелыми эмоциями.

И добавляет:

"А я не знаю, где мой муж. Другие женщины знают, где их мужья, даже номер камеры, а я уже больше двух лет не знаю ничего. Это страшно, но я обещаю детям, что отец вернется. И так боюсь, что они когда-нибудь скажут мне: "Ты нас обманула". Он для нас все. Он был со мной на родах, всегда был рядом с детьми. А теперь я ничего не могу сделать для него. Ничего. Мое сердце разрывается от этого".

Это – только две истории. Истории, от которых сердце разрывается не только у тех, кто их пережил и продолжает переживать, но и у тех, кто их просто слушает, кто о них читает. Подобных историй с изуродованными телами и душами ни в чем не должно украинцев множество. И закрывать глаза на это недопустимо. Не действовать – безнравственно. Это и стало главным лейтмотивом акции украинцев за границей.

"Наша акция имеет три основные цели, – рассказывает организатор мероприятия харьковчанка Анастасия Евсюкова, – Во-первых, напомнить миру о тысячах украинцев, которые находятся в ужасных, бесчеловечных условиях российского плена. Во-вторых, в очередной раз акцентировать внимание мирового сообщества на фактах нарушение Россией всех международных договоров и конвенций. И, в-третьих, объединить украинские общества по всему миру, начав традицию синхронных акций".

Фото: Организатор мероприятия Анастасия Евсюкова (Юлия Семененко)

Кроме того, акция направлена также и на поддержку родственников военнопленных, которые месяцами, а некоторые и более двух лет уже живут в неизвестности о судьбе своих близких.

"Мы хотим показать им, что они не одиноки в своем горе. Каждый из нас может и должен каждый день делать что-то для Украины, работать на ее скорейшую победу. И мы это делаем: кто-то приходит на подобные митинги, кто-то, скажем, рисует картины, продает их здесь и переводит средства для ВСУ, кто-то иным образом донатит", – отмечает она.

Едва ли не самой заметной и важнейшей фигурой на акции стал Посол Украины в Румынии Игорь Прокопчук. Это и понятно. Ведь за советами, за ответами на множество разнообразных вопросов к нему обращались и родные военнопленных, и активисты, и представители разных медиа. Господин Посол уделил внимание каждому.

"За время войны Украине удалось освободить свыше 3 600 украинских заключенных. Пребывание в российском плену представляет угрозу для жизни и здоровья не только военных, но и гражданских лиц, удерживаемых силой в российских застенках", – сказал он эксклюзивно для РБК-Украина.

Фото: Посол Украины в Румынии Игорь Прокопчук (слева) (Юлия Семененко)

Тема освобождения украинских военнопленных и гражданских является важной частью формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. К сожалению, формула "всех на всех", которую предлагает Украина, отвергается агрессором. Мы должны постоянно напоминать нашим международным партнерам, насколько болезненна тема украинских пленных, и насколько важно добиваться их освобождения из российского плена.

Такие акции, как сегодняшняя, привлекают внимание к острейшим вопросам войны. Мы должны продолжать получать поддержку и солидарность наших партнеров.

Приятно, что среди участников акции было много местных жителей. Как вот, например, бывший переводчик, а ныне пенсионер Сержио Иоанн. Он активно поддерживает Украину и приходит на все мероприятия, организуемые украинским сообществом.

"Очень важно поддерживать украинцев. Потому что, поддерживая их, мы поддерживаем и самих себя. То, что Украина борется с Россией, означает, что она борется и за нас. Я хорошо помню, хотя был еще ребенком, когда СССР в 1968 году напал на Чехословакию. Мы тогда боялись, что Румыния станет следующей", – рассказывает мужчина.

Его отец был военным, и они жили недалеко от аэропорта в Бухаресте. Опасались, что аэропорт могут оккупировать первым. Семья спаковала вещи, по ночам не спали, ждали, что придется срочно эвакуироваться.

Фото: Местный житель Сержио Иоанн пришел поддержать украинцев (Светлана Мандриченко)

"Я постоянно плакал, потому что был очень напуган и хотел спать, но мама говорила, что нельзя спать, надо быть готовыми к эвакуации. Это страшные воспоминания о России и СССР запечатлелись в моей памяти на всю жизнь. Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, я не спал, следил за новостями. Мы поняли, что должны помогать украинцам всем, чем можем. Донатили деньгами, собирали одежду, еду для тех, кто прибывал в Румынию", – отмечает собеседник.

Он считает, что сейчас Украина, к сожалению, не получает достаточно оружия, которое должна получать. Она должна наносить удары вглубь России, а сейчас это выглядит так: мол, "защищайтесь, но не слишком сильно, чтобы не огорчить других".

"Мирные люди не должны больше гибнуть, Россия должна прекратить бомбить гражданские дома. Мы поддерживаем Украину и всячески стараемся помогать украинским беженцам здесь, в Румынии. Но нужны вольвые решения, в частности, разрешение на удары по России, чтобы коренным образом изменить ситуацию. Украина должна победить, и она обязательно победит!", – подчеркивает Сержио Иоанн.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.