"Не только территория": премьер Эстонии высказалась о победе Украины и НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает вариант получения Украиной членства в НАТО одним из способов победы над страной-агрессором Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы эстонского правительства изданию BBC .

Каллас акцентировала внимание на важности поддержки Украины со стороны государств-партнеров и союзников на фоне продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ. Она убеждена, что в случае успеха Москвы в этой войне российский диктатор Владимир Путин попытается захватить страны Балтии, в частности, Эстонию.

Чтобы предотвратить такую возможность, Таллин продолжает поддержку Киева, направляя в рамках помощи более 1% своего ВВП.

"Если бы каждая страна НАТО сделала это – Украина выиграла бы", - заявила Каллас.

В публикации также отмечается, что, несмотря на мощность военной "машины" Кремля, массированных воздушных ударов оккупантов, Силы обороны Украины продолжают сдерживать агрессора на поле боя.

На вопрос журналиста, есть ли у Эстонии "план Б" в случае проигрыша Украины и успеха РФ, Каллас сказала, что такого плана нет.

"Потому что тогда мы бы перестали сосредотачиваться на плане А - помочь Украине отразить российское вторжение", - подчеркнула она.

"Мы не должны подвергаться пессимизму. Победа в Украине - это не только территория. Если Украина присоединится к НАТО, даже без (части, - ред.) территории, то это победа, потому что она будет под зонтиком НАТО", - сказала Каллас.

Ранее сообщалось, что в конце марта министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил мнение, что без членства в НАТО независимость страны, вероятно, была бы под угрозой .

Напомним, ранее в мае в СМИ появилась информация о том, что НАТО неофициально определило по крайней мере две "красные линии", по которым возможно прямое вмешательство Альянса в войну в Украине . В частности, по данным издания Repubblica, пока нет оперативных планов, предусматривающих отправку войск в Украину.