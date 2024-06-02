ua en ru
Вс, 02 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Не только территория": премьер Эстонии высказалась о победе Украины и НАТО

Воскресенье 02 июня 2024 01:49
UA EN RU
"Не только территория": премьер Эстонии высказалась о победе Украины и НАТО Фото: Кайя Каллас, премьер Эстонии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает вариант получения Украиной членства в НАТО одним из способов победы над страной-агрессором Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы эстонского правительства изданию BBC.

Каллас акцентировала внимание на важности поддержки Украины со стороны государств-партнеров и союзников на фоне продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ. Она убеждена, что в случае успеха Москвы в этой войне российский диктатор Владимир Путин попытается захватить страны Балтии, в частности, Эстонию.

Чтобы предотвратить такую возможность, Таллин продолжает поддержку Киева, направляя в рамках помощи более 1% своего ВВП.

"Если бы каждая страна НАТО сделала это – Украина выиграла бы", - заявила Каллас.

В публикации также отмечается, что, несмотря на мощность военной "машины" Кремля, массированных воздушных ударов оккупантов, Силы обороны Украины продолжают сдерживать агрессора на поле боя.

На вопрос журналиста, есть ли у Эстонии "план Б" в случае проигрыша Украины и успеха РФ, Каллас сказала, что такого плана нет.

"Потому что тогда мы бы перестали сосредотачиваться на плане А - помочь Украине отразить российское вторжение", - подчеркнула она.

"Мы не должны подвергаться пессимизму. Победа в Украине - это не только территория. Если Украина присоединится к НАТО, даже без (части, - ред.) территории, то это победа, потому что она будет под зонтиком НАТО", - сказала Каллас.

Ранее сообщалось, что в конце марта министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил мнение, что без членства в НАТО независимость страны, вероятно, была бы под угрозой .

Напомним, ранее в мае в СМИ появилась информация о том, что НАТО неофициально определило по крайней мере две "красные линии", по которым возможно прямое вмешательство Альянса в войну в Украине . В частности, по данным издания Repubblica, пока нет оперативных планов, предусматривающих отправку войск в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Эстония Помощь Украине Война в Украине
NEWS
Хочет быть президентом-лузером? Зеленский ответил на заявления Трампа о завершении войны
Хочет быть президентом-лузером? Зеленский ответил на заявления Трампа о завершении войны
DAILY
(Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина (Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет