RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лукашенко закликав РФ "бути готовими" застосувати ядерну зброю

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Керівник білоруського режиму Олександр Лукашенко закликав Кремль "бути готовими" до використання ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час зустрічі із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

"Вони ж літають, тренуються. Навіщо тренуються? Навіщо ядерні болванки возять?" - заявив він.

За словами Лукашенка, нібито Мінськ та Москва ще не відповідали дзеркально на військову активність НАТО.

Він додав, що складів ядерних боєприпасів у Білорусі немає, але треба бути готовими до будь-якого розвитку подій та "тримати порох сухим".

"Ми маємо бути готові. 41-й рік. Ми віримо. Але маємо тримати порох сухим у всіх напрямках. І не треба глузувати, кричати, що Путін захопив Білорусь, що хоче, те й робить. У нас зібрана, розумна політика двох держав, за яку відповідає, перш за все, Макей (Володимир, глава МЗС Білорусі, - ред.) і Лавров", - казав він.

Як повідомлялося, буквально в травні Лукашенко висловився про неприпустимість застосування ядерної зброї під час війни Росії проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко