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"Не каникулы": Стефанчук пояснил месячный перерыв в заседаниях Рады

Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Перерыв в сессионных заседаниях Верховной Рады до 21 августа вызван необходимостью сосредоточиться на работе над законопроектами. Также планируют заняться "межпарламентской деятельностью".

Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.

"Широко растиражированное заявление о том, что якобы Верховная Рада Украины ушла на каникулы, – не соответствует действительности", – написал он.

По словам, с 24 февраля 2024 года парламент Украины работает в режиме единого заседания, и за это время ни один народный депутат Украины не получил ежегодного оплачиваемого отпуска.

"В то же время работа в сессионном зале не является единственным видом деятельности народных депутатов Украины. Каждый из них работает в комитетах (где готовятся законы для голосования в зале), во временных специальных, временных следственных комиссиях, осуществляют другие мероприятия парламентского контроля, занимаются межпарламентской деятельностью". , – написал он.

Стефанчук также заявил, что 23 июля было принято решение сконцентрироваться на доработке отдельных положений закона №8371 с целью его скорейшего внесения и голосования в зале. "Парламентарии будут заниматься другими видами деятельности, в частности, и тесно связанными с подготовкой этого законопроекта", - добавил спикер.

Перерыв в работе

Напомним, Верховная Рада 23 июля не смогла принять в целом законопроект №8371 о запрете московской церкви. Сначала депутаты заблокировали трибуну, а затем в Раде объявили о перерыве в заседаниях до 21 августа.

До войны Верховная Рада уходила на каникулы во второй половине июля до конца августа. Пленарные заседания возобновлялись в начале сентября.

Кроме пленарных заседаний, работа депутатов предусматривает работу в комитатах и с избирателями в округах. Обычно в месяц Раде было две пленарные недели.

Под "межпарламентской деятельностью" обычно подразумевают заграничные поездки депутатов и спикера парламента. Чаще они проходят именно во время каникул.

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