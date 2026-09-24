RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Не хочешь, но должен": Зеленский признался, что делает много ошибок

05:17 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Владимир Зеленский признал, что за годы полномасштабной войны допускал многие ошибки. По его словам, причина - огромное количество сложных решений и договоренностей, которые приходится принимать каждый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Владимира Зеленского The Wall Street Journal.

В конце разговора главная редактор WSJ Эмма Такер спросила Зеленского, как он сейчас справляется со стрессом после лет войны.

"Не знаю. Я не уверен, что действительно с ним справляюсь", - ответил президент.

Он отметил, что пытается выполнять свою работу так, чтобы после завершения войны и президентства иметь возможность остаться в своей стране и спокойно ходить по ее улицам.

Зеленский признал, что за время войны допускал многие ошибки.

"Конечно, я совершаю ошибки. Во время войны ты совершаешь очень много ошибок. Почему? Потому что ты имеешь... Как там говорит президент Трамп? Make a deal? Тебе приходится заключать сотни соглашений ежедневно", - сказал он.

Президент пояснил, что подобные решения часто бывают сложными и очень чувствительными.

"Иногда ты знаешь, что даже не хочешь этого делать, но должен", - добавил Зеленский.

При этом он не уточнил, какие именно свои решения считает ошибочными.

По словам Зеленского, в конце концов все сводится к отношению к собственной работе, стране и людям.

"Все оборачивается вокруг людей. Люди дают тебе энергию жить. А есть люди, которых ты ненавидишь, – и они забирают всю твою энергию", - сказал президент.

Напомним, в тот же день Зеленский заявлял, что Путин хочет захватить Одессу, Харьков и Днепр и другие украинские города - по его словам именно от российского диктатора миром распространяются война и нестабильность.

Ранее президент также отмечал, что без возвращения аннексированного Крыма под контроль Украины невозможно восстановить нормальную жизнь и принципы международного права - именно из-за оккупации полуострова в 2014 году Россия начала демонстрировать неуважение к мировому порядку.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийВойна в Украине