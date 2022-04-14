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"Не через голову українців": США назвали умову для послаблення санкцій проти Росії

Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван назвав умову, за якої санкції проти Росії можуть послабити. Він підкреслив, що це не відбудеться "через голову українців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми не збираємося через голову українців укладати угоду, за якою отримаємо купу послаблень щодо Росії", - цитує видання заяву Саллівана.

За його словами, рішення про послаблення санкцій залежить від підсумків переговорів України з Росією і змісту підсумкового документа. При цьому Салліван зазначив, що укладення угоди не гарантує зниження санкційного тиску на Москву.

Радник президента США додав, що застосування Росією зброї масового ураження матиме серйозні наслідки для Москви.

Нагадаємо, Туреччина відмовилася приєднатися до санкцій проти Росії. Однак Анкара готова ввести обмеження щодо Москви, якщо їх затвердять на рівні ООН.

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