"Не был достаточно образован". Легенда НХЛ раскаялся за выступления в чемпионате России

Олимпийский чемпион Нагано сожалеет, что в конце профессиональной приехал играть в российскую КХЛ. Там "Доминатор" защищал цвета московского "Спартака" в сезоне 2010/11.

"В какой-то степени мы, конечно, служили путинской пропаганде. Конечно, будь я умнее, образованнее, если бы наши политики это разъяснили нам тогда и установили лучшие правила. Если бы я в то время был умнее, то осудил бы Россию. Со мной это начало происходить только после аннексии Крыма в 2014 году", – заявил Гашек.

Культовый вратарь также в очередной раз раскритиковал руководство НХЛ за попустительство хоккеистам из РФ. Он пообещал, что будет прилагать все усилия, чтобы сильнейшая лига планеты возместила Украине огромные суммы моральной компенсации.

"Это чиновники, которые обязаны установить такие правила, которые сделали бы невозможным для НХЛ роль афиши российской войны. И я сделаю все, чтобы НХЛ заплатила Украине миллиарды за такое отношение", – добавил двукратный обладатель Кубка Стэнли.

Кто такой Доминик Гашек

Уроженец Пардубице, воспитанник местного одноименного клуба. Дебютировал в чемпионате Чехословакии в 1980 году. На драфте НХЛ-1983 выбран "Чикаго" под 199-м номером.

Смог поехать за океан только падение "Железного занавеса". В сезоне 1990/91 был резервистом "Блэкхокс" и защищал цвета фарм-клуба – "Индианаполис Айс". В 1992-м перебрался в "Баффало". В составе "Сейбрз" провел 9 сезонов. В 2001-2008 гг. с перерывом на сезон в "Оттаве" выступал за "Детройт".

Дважды триумфовал с мичиганцами в Кубке Стэнли (2002, 2008), обладатель 6 трофеев Везины – приза лучшему вратарю НХЛ. Со сборной Чехии победил на Олимпиаде-1998. В 2014 году был введен в Зал хоккейной славы.