"Не бойтесь менять оптику". Зеленский обратился к студентам немецких университетов

"Откровенно пообщался со студентами немецких вузов. Мне бы хотелось, чтобы они сделали из моих слов один вывод. Этот вывод - никогда не бояться менять оптику. Не быть заложниками того, что отжило свое", - написал Зеленский.

Он отметил, чтобы оставаться свободными, нужно всегда как бы открывать заново - что является свободой. А чтобы сохранять лидерство, нужно всегда признавать реальность.

По словам президента, украинская реальность сейчас - то, "что мы можем выиграть в этой войне".

"Мы можем восстановить мир на всей нашей территории без того, чтобы оставлять какие-то куски земли Кремля для очередных экспериментов над людьми и историей. Но для этого мы все должны быть вместе - Украина, Германия и весь свободный мир. Верю, что будем!", - подчеркнул глава государства.