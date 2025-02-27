Банк Revolut не может работать в Украине. НБУ говорит, что лицензии не выдавал

По данным НБУ, Revolut Bank UAB - это иностранный банк, зарегистрированный в Литве, который предоставляет финансовые услуги на основе лицензии, позволяющей ему работать в странах Европейского Союза.

В то же время единственными допустимыми формами ведения банковской деятельности на территории Украины является образование филиала иностранного банка или получение банковской лицензии в Украине. Любая из этих форм требует разрешения НБУ.

"На сегодня Revolut Bank UAB не получал никаких лицензий или разрешений от Национального банка Украины, не подавал соответствующих заявок и не проходит процедуру лицензирования деятельности", - пояснили в НБУ.

В НБУ заявили, что поддерживают открытую конкуренцию и развитие финансовых технологий, но считают целесообразным подчеркнуть, что все участники рынка должны действовать в рамках законодательных и регуляторных требований.

Также НБУ обращает внимание украинских граждан, что нормы законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и системы гарантирования вкладов не распространяются на клиентов Revolut.

"Учитывая сложившуюся позицию и в пределах предоставленных законодательством полномочий Национальный банк Украины подчеркивает, что будет действовать в рамках определенного законодательством пруденциального мандата и принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение стабильности банковской системы Украины, реагирование на нарушения законодательства для защиты интересов вкладчиков и клиентов банков", - добавили в НБУ.